ORIA – Arrestato in flagranza di reato subito dopo aver cercato di scassinare un supermercato chiuso per la pausa pomeridiana A finire nei guai, pizzicato dai carabinieri, è un 41enne di Mesagne, bloccato dai militari dopo due tentativi di furto falliti nel Borgo Federiciano.

Secondo quanto ricostruito, in un caso il presunto ladro ha cercato di entrare nel market prendendo a calci una porta e poi tentando di scavalcare un muro retrostante al negozio, ma senza riuscirci. Non è andata meglio al secondo tentativo, ancora ai danni di un’attività commerciale: il 41enne, utilizzando un’accetta, ha cercato di fare leva sulla porta di ingresso che, però, ha resistito all’effrazione.

Di più: all’arrivo dei carabinieri, il presunto furfante ha cercato di scappare, sostando con la sua auto in una vicina area di servizio. Alla fine, è stato rintracciato a stretto giro dagli uomini dell’Arma che lo hanno fermato e portato in caserma. Come detto, a bordo del mezzo, cui erano per altro state applicate le targhe di un altro veicolo, i militari hanno anche rinvenuto materiale atto allo scasso. Tutto sequestrato in attesa di accertamenti e anche per comprendere, dato il particolare modus operandi, se l’uomo possa in qualche modo essere ricollegato alle recenti imprese del “ladro pomeridiano” che, negli ultimi due mesi, aveva messo a segno una lunga sequenza di furti con scasso, non tutti riusciti, tra le province di Brindisi e Taranto. In particolare, tra Francavilla Fontana, Villa Castelli e San Giorgio Jonico.

Ladro pomeridiano, proseguono le indagini dei carabinieri

Il ladro pomeridiano, infatti, ha sempre agito nel primo pomeriggio, di sabato, colpendo sempre prima della riapertura serale delle attività commerciali. Il ladro pomeridiano, pure, era stato ripreso più volte dalle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali, capaci di immortalare, frame dopo frame, non solo l’arrivo, lo scasso e la fuga, ma anche il volto e i mezzi utilizzati per scappare via. Alle volte uno scooter, altre volte un’auto. Di certo, il ladro pomeridiano su cui da tempo indagano i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, è ancora in giro.

Proprio come il 41ene mesagnese fermato dai militari della stazione di Oria, visto che l’indagato, dopo le formalità di rito sbrigate in caserma, è stato rimesso in libertà come disposto dal pm di turno. A carico dell’uomo le accuse, come sempre tutte da dimostrare, di tentato furto aggravato.

