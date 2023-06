Tenta di rubare 800 kg di rame nel tarantino, arrestato

I Carabinieri di Marina di Ginosa hanno arrestato un 41enne extracomunitario per furto di rame aggravato in concorso, all’interno di un noto parco divertimenti della zona.

I Carabinieri sono stati allertati da un “Metronotte”, che aveva riscontrato un’apertura nella recinzione metallica della struttura, all’interno della quale, dalla cabina elettrica, erano stati tagliati e pronti per essere asportati numerosi cavi elettrici in rame di vari diametri.

I Carabinieri hanno sorpreso tre individui, che alla vista dei militari hanno tentato la fuga in un campo adiacente. Uno è stato bloccato mentre scavalcava la rete di recinzione ed è stato arrestato.

I cavi elettrici, contenenti il cosiddetto “oro rosso”, tranciati per mezzo di una cesoia successivamente trovata all’interno della cabina, hanno un peso complessivo di circa 800 chili e un valore di circa 28.000 euro. Il danno per la rimessa in opera del blackout, causato dal danneggiamento anche dei quadri elettrici, ammonterebbe a circa 20.000 euro. Le indagini continuano per individuare i due complici.

