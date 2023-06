Taranto 2026: Pagano, ‘atteggiamento Governo miserabile’

“Il Commissario straordinario è stato utilizzato per togliere alla Regione Puglia e all’ amministrazione comunale di Taranto, entrambe di centrosinistra, titolari degli interventi la possibilità di prendersi i meriti dell’organizzazione di un evento importante come questo. Un atteggiamento davvero miserabile”. Lo dichiara in una nota Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico, sulle modalità organizzative per il Giochi del Mediterraneo a Taranto, previsti per il 2026, per cui il Governo nelle scorse settimane ha nominato un commissario straordinario, Massimo Ferrarese.

Nel suo intervento, Pagano, fa il paragone con l’organizzazione di un altro evento sportivo che si terrà in Italia sempre nel 2026, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Per il deputato del Pd “ciò che emerge dall’inchiesta di Altreconomia è sconcertante. Il bilancio 2022 del Comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina non solo si chiude con un deficit patrimoniale di 85,4 milioni di euro, ma nello stesso anno si scopre l’acquisto di una fornitura di “servizi tecnologici per ben 176 milioni di dollari”.

“Questa è la riprova che il Governo Meloni, ma soprattutto il suo braccio armato Fitto abbiano trattato le Olimpiadi e i Giochi del Mediterraneo di Taranto con i soliti due pesi e due misure. Per Milano-Cortina la cascata di soldi pubblici non ha mai smesso di scorrere, malgrado la gravissima mancanza di chiarezza e trasparenza. Per Taranto, invece, non solo si continuano a bloccare i fondi per le opere, ma si è addirittura provveduto a commissariare in fretta e furia la manifestazione, nonostante conti in ordine e certificati”, conclude Pagano.

