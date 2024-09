Team Altamura, Di Donato: “Continuiamo su questa strada. Col Giugliano gara difficile”

In vista del match contro il Giugliano, valido per la settima giornata del girone C di Lega Pro, l’allenatore della Team Altamura ha rilasciato della dichiarazioni in conferenza stampa. Di seguito, le parole di Di Donato:

Sulla ricetta per la continuità: “Dobbiamo continuare su questa strada, quando vengono i risultati si lavorano meglio: è l’unica medicina”.

Sul Giugliano: “Sarà una gara difficile, è una realtà consolidata di questo girone. Stanno facendo qualcosa di ottimo, con un buon allenatore. Sarà una partita difficile, dovremo andare oltre l’ostacolo cercando di fare la partita perfetta”.

Sullo scorso match: “Vedo il bicchiere mezzo pieno, la Cavese è una buona squadra ed è venuta qui a fare la sua partita cercando di portare a casa l’intera posta in palio. È stato importante portare a casa un risultato positivo e penso sia giusto”.

Sulle reti: “Gli attaccanti stanno facendo il loro percorso, vivono per il gol e lavorando in questo modo la rete arriverà sicuramente”.

Sul centrocampo: “Domani valuteremo la squadra che scenderà in campo, ho ancora tempo per pensare”.

Sull’ingresso di Sabbatani e Palermo contro la Cavese: “Sabbatani ha avuto subito un problema dopo 5′, ha continuato a giocare con un problema fisico e infatti domani non l’avrò a disposizione. Palermo si sta allenando bene, viene da mesi di inattività e ha bisogno di tempo. Anche le punte faranno la loro parte importante, ci aspettiamo molto”.

Sullo sviluppo negli ultimi metri: “Stiamo sbagliando l’ultima stoccata, le occasioni le stiamo creando. Se continuiamo su questa strada anche le punte si sbloccheranno”.

Su Rolando a tutta fascia: “Può giocare in tutti i ruoli, ha qualità e quantità. Giocatore di sicuro affidamento, vedremo domani dove utilizzarlo”.

Su Minesso: “È rientrato, non avrò a disposizione Sabbatani né Sadiki che ha avuto un problema contro la Cavese“.

