Taranto, Zangla: ‘Prova di carattere, ma poco cinici’

( di Lorenzo Ruggieri ) Prima sconfitta nel 2024 per il Taranto di Ezio Capuano. Con il Messina, la rete di Zunno permette ai padroni di casa di ottenere il secondo successo consecutivo, condannando gli ospiti.

Squalificato Capuano, tocca a Cosimo Zangla, vice allenatore, analizzare la gara: “Abbiamo disputato una prova di carattere e di forza, disputando un’ottima gara. Il Messina è stato capace di sfruttare l’unica occasione del loro match ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo imposto il nostro gioco, creando diverse occasioni. Siamo stati poco cinici sotto porta e siamo rammaricati per il risultato. Io sono nato e cresciuto a Messina, è stato emozionante giocare in questo stadio storico per la città ma avrei preferito ottenere un risultato diverso“.

”Il mercato? Sono arrivati giocatori importanti come Miceli ma essendo una squadra con dei codici precisi ci vorrà tempo per adattare i nuovi arrivati. Puntiamo fortemente su tutti loro e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo già facendo. Con l’inserimento dei nuovi acquisti e il recupero di qualche infortunato riusciremo a centrare gli obiettivi prefissati”.

