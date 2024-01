D/H: La Fidelis Andria ribalta il Casarano, finisce 3-1 al ‘Degli Ulivi’

Più che una partita, è stato uno show. Fidelis Andria – Casarano, big-match del girone H non ha tradito le aspettative. I padroni di casa vincono 3-1 in rimonta al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. E’ il Casarano a partire meglio e a trovare il vantaggio al 9′ con Rajkovic. Gli ospiti ci credono e continuano a macinare gioco ma la Fidelis è più cinica e reagisce e trova il pari con Silvestri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Casarano si spegne e l’Andria trova il raddoppio con uno scatenato Strambelli che trasforma un calcio di rigore. Poi arriva anche il terzo gol ancora con Silvestri. La Fidelis Andria conquista tre punti pesantissimi in chiave play-off mentre per il Casarano è notte fonda.

