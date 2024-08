Taranto, visita del Generale di Corpo d’ Armata Marco Minicucci

Nella mattinata del 9 agosto, il Generale di Corpo d’Armata Marco MINICUCCI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Comando di Vertice dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma da cui dipendono le Legioni Campania, Basilicata, Puglia e Abruzzo-Molise, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Il Generale, giunto a Taranto dopo aver visitato, nel pomeriggio precedente, la Compagnia Carabinieri di Castellaneta e la Stazione di San Marzano di San Giuseppe, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Taranto, Colonnello Gaspare GIARDELLI.

E’ seguito un incontro con una rappresentanza di tutti i reparti che operano nella provincia, sia dell’organizzazione territoriale che di quelle speciale e forestale, nonché dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Durante la visita, il Generale, congratulandosi con il personale per il costante impegno profuso nel quotidiano servizio in favore delle comunità, elogiato, in particolare, la determinazione e il coraggio dimostrati dai due carabinieri della Stazione di Taranto Principale che, pochi giorni fa, hanno salvato da morte certa una bambina di tre anni.

Dopo aver visitato anche la Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, il Comandante Interregionale ha, quindi, incontrato il Prefetto, dott.ssa Paola DESSI’, e i vertici della magistratura jonica, soffermandosi sulle principali problematiche del territorio e sul ruolo dell’Arma a tutela della legalità.

