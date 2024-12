Taranto, vertenza appalto Comune: 150 lavoratori senza certezze

Il consiglio comunale di Taranto si riunirà nei prossimi giorni, ma non emergono segnali di una svolta per i 150 lavoratori dell’appalto comunale, il cui contratto, prorogato fino al 31 dicembre 2024, resta in bilico.

Secondo quanto riportano i sindacati FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UIL Trasporti, rappresentati rispettivamente da Paola Fresi, Luigi Spinzi e Carmelo Sasso, nell’ultima seduta consiliare era stato comunicato che un’eventuale variazione di bilancio, inizialmente considerata tra le possibili soluzioni, non sarebbe stata attuabile prima dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio. Conclusi i passaggi politici necessari, però, nessuna decisione concreta è stata ancora presa.

Attualmente, si sta valutando un intervento alternativo attraverso le voci di spesa del bilancio di previsione, ma rimangono incerte sia le modalità che le tempistiche per individuare le risorse necessarie.

“I lavoratori, pur provati, non si arrendono”, affermano i rappresentanti sindacali, sottolineando che, in assenza di risposte concrete, potrebbero essere intraprese ulteriori iniziative di protesta per tutelare il futuro occupazionale di queste 150 famiglie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author