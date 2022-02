Taranto – “Grazie ai finanziamenti promossi dal Cis Taranto durante il Governo Conte II, l’Asl di Taranto ha firmato l’atto di compravendita dell’ex palazzo della Banca d’Italia, sede della Facoltà di Medicina locale, per un ammontare di 4,5 milioni di euro, dando vita alla “Banca dei Saperi”. Lo dichiara Mario Turco, vice presidente del Movimento 5 Stelle e già sottosegretario alla presidenza nel Conte II, coordinatore all’epoca del Contratto istituzionale di sviluppo per l’area di Taranto. “Accolgo con immensa soddisfazione la notizia del perfezionamento del contratto per l’acquisto dello stabile ex Banca d’Italia con l’apposizione della firma del direttore dell’Asl di Taranto, Stefano Rossi – commenta Turco -. Un passo importante per il rilancio del capoluogo, che passa naturalmente dall’alta formazione dei saperi e dagli investimenti sul capitale umano delle nuove generazioni”. Secondo Turco, “il lavoro portato avanti con perseveranza dal Governo Conte II, nella sede del Contratto Istituzionale di Sviluppo a Taranto, che ho avuto l’onore di presiedere, continua a spiegare i suoi effetti positivi”. “Il Cis Taranto, infatti – aggiunge Turco -, con una lunga operazione durata diversi mesi, finanziò le azioni relative alla Scuola di Medicina di Taranto con 12 milioni di euro, di cui 6 destinati all’acquisto dell’infrastruttura”. Alla luce di questo risultato, il Movimento 5 Stelle ritiene di aver realizzato un passo importante per la riconversione di Taranto” conclude Turco.