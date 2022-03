TARANTO – Pubblicata nella tarda mattinata di giovedi la sentenza del Giudice Giovanni De Palma, del Tribunale del lavoro di Taranto, in merito al licenziamento di Riccardo Cristello. L’operaio di Acciaierie d’Italia, era stato licenziato ad aprile 2021 dopo un post sui social che commentava la fiction “Svegliati amore mio”.

L’azienda aveva presentato ricorso al reintegro di Cristello, l’avvocato Mario Soggia fa sapere che è stata dichiarata l’insussistenza della giusta causa per il licenziamento, quindi l’operaio sarà reintegrato. Nelle scorse ore dinanzi al Tribunale ionico c’era stato un sit in organizzato dall’Unione Sindacale di Base che ha sostenuto Cristello in questa vicenda.