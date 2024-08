Taranto, tragedia in mare: nuore sub nei pressi dell’isola di San Paolo

TARANTO – Tragedia in mare al largo di Taranto, nei pressi delle isole Cheradi. L’episdio si è verificato nella tarda mattinata di giovedi 8 agosto, un sub di circa 70 anni di Taranto ha perso la vita nello specchio d’acqua antistante il lato esterno dell’isola di San Paolo. La vittima era giunta sul posto con un’imbarcazione in compagnia di un’altra persona rimasta a bordo che ha dato l’allarme insieme con altri diportisti che si trovavano nel tratto di mare interessato. L’uomo si era tuffato in mare per un’immersione dotato di bombole: sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato il decesso. Gli uomini della Guardia Costiera di Taranto hanno portato l’uomo a riva, al Molo Sant’Eligio, dove i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per quasi un’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 70enne, che pare fosse esperto in immersioni subacquee, è deceduto a bordo dell’ambulanza. Il giudice di turno ha disposto l’intervento del medico legale.

