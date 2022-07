Taranto: Sulle spiagge arrivano i ‘pesci mangiaplastica’

Una iniziativa finalizzata alla raccolta selettiva di plastiche e metalli leggeri sul litorale marino del Comune di Taranto. Due supporti di grande importanza messi a disposizione dei bagnanti durante le ore trascorse in spiaggia e non solo.

L’obiettivo è incentivare le buone pratiche ambientali con l’installazione dei «Pesci Mangiaplastica»: due contenitori dallo stile accattivante in cui è possibile conferire bottiglie di plastica e lattine usate. Nell’ambito di un’intesa promossa da Kyma Ambiente con Comune di Taranto e Teleperformance Italia, i contenitori sono stati interamente donati dalla multinazionale che opera nel Contact Center. Un progetto che mette al primo posto la diffusione di esempi virtuosi in tema di raccolta differenziata.

L’iniziativa verrà presentata in conferenza stampa venerdì 15 luglio sul litorale di viale del Tramonto (zona San Vito – Taranto) alle ore 10:00. Saranno presenti il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli, l’assessore all’ambiente del Comune di Taranto Laura Di Santo, l’Internal Communication manager di Teleperformance Italia Alessandro Ladiana. In occasione della presentazione saranno presenti anche le «Sentinelle dell’ambiente» di Kyma Ambiente che forniranno indicazioni ai bagnanti sul corretto conferimento. Durante l’incontro con la stampa verranno illustrati tutti i dettagli del progetto e verranno installati i contenitori, che saranno già fruibili per la cittadinanza.