Taranto: stadio tutto ok, mercoledì a porte aperte

TARANTO – Il Taranto può tornare a giocare allo Iacovone alla presenza del pubblico. Nella mattinata di lunedì 23 ottobre, dopo quasi due ore di riunione, è arrivato il sì della commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli. I lavori per la messa in sicurezza di presidio statico della Curva Sud sono stati giudicati positivi. Pertanto, alle 20.45 di mercoledì 25 ottobre, Taranto-Turris si giocherà in presenza del pubblico.

Resta interdetta proprio la Curva Sud, ancora sotto sequestro, ma comunque oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, mentre tutti gli altri settori potranno tornare a essere occupati

Al sopralluogo ha partecipato anche il sindaco Rinaldo Melucci, che ha approfittato dell’occasione per ringraziare uffici, tecnici e imprese che hanno reso possibile questo risultato. «Un lavoro corale, svolto in tempi record per il quale sento di dover fare un plauso esplicito all’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci e a tutta la struttura della direzione – ha commentato il primo cittadino -. Lo stadio sarà già disponibile per la partita in casa di mercoledì prossimo ed è il caso, in questa occasione, di stigmatizzare ancora una volta il danno prodotto da un certo modo di vivere il calcio e le conseguenti tensioni recate all’ambiente in modo inopportuno».

