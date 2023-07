Taranto: Stadio Iacovone, via alla semina del manto erboso

Con l’aggiudicazione della gara per i lavori di manutenzione, custodia e pulizia dello stadio “Erasmo Iacovone”, l’amministrazione Melucci è al lavoro per garantire la piena fruibilità della struttura per la prossima stagione sportiva.

Tra le attività dell’appalto, aggiudicato per una somma prossima ai 200mila euro e con un sensibile aumento di ore per i lavoratori coinvolti, è prevista anche la nuova semina del manto erboso, che viene effettuata ciclicamente ogni anno. L’assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Ciraci, proprio per approfondire i dettagli di questo intervento, si è recato allo stadio per verificare lo stato attuale del manto.

«Le condizioni sono discrete – ha spiegato in una nota Ciraci – c’è da lavorare, ma abbiamo fatto in modo che l’aggiudicazione della gara fosse fatta in tempo per consentire un avvio regolare delle attività sportive. In particolare, durante un incontro con la ditta aggiudicataria, abbiamo fatto il punto sul cronoprogramma dei lavori, chiedendo di rispettarlo al secondo, affinché soprattutto per il manto si possano onorare gli impegni presi con il Taranto F. C. 1927 e con tutti i soggetti interessati a vario titolo».

