Taranto, SS 100: ‘Partono lavori segnaletica e chiusura corsie sorpasso’

Un impegno costante quello del consigliere Renato Perrini che finalmente si concretizza in risultati tangibili. “Un intervento, quest’ultimo, che in più occasioni ho richiesto ad ANAS Puglia in commissione Trasporti, anche a gran voce assieme al Comitato Strade Sicure presieduto da Vanni Caragnano, affinché venisse realizzato in tempi molto brevi”, dichiara Perrini.

Nelle prossime settimane, infatti, il tratto della Statale 100 a ridosso della SP237 Mottola-Noci subirà una significativa modifica con la riduzione della carreggiata. Verrà interdetta la corsia di sorpasso in entrambi i sensi di marcia in vari chilometrici, con zebrature sulla pavimentazione stradale. In direzione Taranto, la zebratura coprirà 7 chilometri, dal km 59+250 al chilometro finale, mentre in direzione Bari, dal km 61+300 al km 58+180.

A questi interventi seguiranno rapidamente provvedimenti amministrativi già in corso di realizzazione da parte del Comune di Mottola, che prevede l’installazione di sistemi di rilevazione elettronici di velocità tipo “tutor”. L’obiettivo è quello di mitigare il tragico fenomeno delle vittime della strada in quel tratto, causato anche da comportamenti non rispettosi delle regole di guida.

Finalmente, una svolta storica per la messa in sicurezza di questo tratto della Statale 100. Il Comune di Massafra ha recentemente installato un autovelox fisso lungo la SS100 nel tratto di sua competenza, completando quanto previsto nel 2021 dal Decreto Prefettizio che liberalizzava l’installazione di strumenti elettronici di controllo della velocità per fermare le stragi stradali.

Renato Perrini conclude: “Continuerò a monitorare, vigilare e controllare i vari interventi necessari per migliorare l’intera infrastruttura, trasformandola in una superstrada a 4 corsie con spartitraffico centrale, più sicura e moderna. È fondamentale che si arrivi in tempi brevi alla messa in sicurezza di una strada tanto importante quanto trafficata e pericolosa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author