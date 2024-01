Taranto si prepara a un salto di qualità nella gestione dei rifiuti

Nella mattinata di mercoledì 17 gennaio, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, i responsabili degli uffici tecnici del Comune e l’impresa esecutrice dell’appalto integrato hanno effettuato un sopralluogo agli impianti sotterranei destinati al trasporto pneumatico dei rifiuti.

Il sistema, che entrerà in esercizio nella primavera prossima, rappresenta il primo ed unico impianto pilota in Italia ad adottare il trasporto pneumatico per i rifiuti differenziati. La rete sotterranea collegherà i 12 punti di raccolta distribuiti strategicamente alla centrale di raccolta e smistamento, consentendo la conferenza dei rifiuti 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Il progetto, del valore di 8 milioni di euro, è stato descritto dal sindaco Melucci come un investimento significativo con ricadute notevoli sull’innovazione e sulla qualità della vita a Taranto. Come si può facilmente intuire, si tratta di un’iniziativa che rappresenta un passo avanti nell’ambito della gestione sostenibile dei rifiuti, posizionando la città all’avanguardia delle pratiche ambientali in Italia.

La messa in funzione di questo impianto pilota non solo migliorerà l’efficienza nella gestione dei rifiuti, ma avrà anche impatti positivi sulla qualità dell’aria, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo al benessere generale della comunità.

Il sindaco Melucci sottolinea l’importanza della struttura e il suo ruolo di pioniere nel panorama italiano: “Taranto sta dimostrando, con azioni concrete, il suo impegno nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità – dichiara -. Questo investimento non solo modernizzerà il nostro sistema di gestione dei rifiuti, ma, avendo puntato su una struttura unica nel suo genere, avrà una risonanza positiva su scala nazionale evidenziando il costante impegno dell’Amministrazione nel migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire al benessere della comunità”.