Capo di Stato Maggiore della Marina Militare in visita a Taranto

Nella mattinata di mercoledì 17 gennaio, l’ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ha incontrato Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, nel suggestivo scenario del Castello Aragonese. Alla visita hanno partecipato, fra gli altri ufficiali, l’ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, comandante del Comando Logistico della Marina, e l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Sud.

Il sindaco Melucci ha accolto l’ammiraglio Credendino esprimendo gratitudine per la preziosa vicinanza della Marina Militare a Taranto, specialmente in momenti cruciali. Durante l’incontro, sono stati discussi diversi argomenti finalizzati a rafforzare il legame tra la città e le forze armate, con particolare attenzione a progetti volti al recupero e alla valorizzazione delle aree militari dismesse presenti sul territorio.

Ma non solo. Uno degli argomenti presi in esame durante l’incontro è stato anche il futuro del Ponte Girevole, un’icona di Taranto. Le parti coinvolte hanno esplorato opzioni e progetti per il restauro di questo importante simbolo identitario, riconoscendo la sua centralità nella storia e nella vita quotidiana della “città dei due mari”.

L’ammiraglio Credendino ha sottolineato l’impegno della Marina Militare a collaborare attivamente con le istituzioni locali valutando potenziali partenariati e iniziative che possano favorire lo sviluppo condiviso e sostenibile.

Del resto, la presenza della Marina Militare a Taranto ha sempre avuto un ruolo cruciale, strategico, non solo perché è la base navale più importante del Paese, ma anche per la produzione degli impatti positivi sull’economia e sulla comunità locale attraverso la creazione di opportunità di lavoro, l’organizzazione di eventi di grande risonanza e la promozione sia di collaborazioni internazionali, sia di progetti concreti volti a migliorare la qualità della vita cittadina e a preservare il patrimonio storico-culturale dell’intera provincia ionica.

Il sindaco Melucci ha concluso l’incontro ribadendo la sua fiducia nel consolidamento dei legami tra Taranto e la Marina Militare, ringraziando l’ammiraglio Credendino e gli altri partecipanti per la proficua collaborazione e auspicando un futuro di reciproco sostegno e crescita.