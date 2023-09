Taranto: scooter contro auto, muore un uomo

Ancora un incidente mortale sulle strade tarantine. Un uomo di 86 anni è morto per le ferite riportate nello schianto avvenuto tra le borgate di Lama e Talsano nella tarda mattinata di giovedì 14 settembre. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scooter su cui viaggiava l’86enne si è scontrato violentemente con una Fiat Punto. Trasportato all’ospedale SS. Annunziata da un’ambulanza del 118, le sue condizioni sono apparse subito molto critiche e dopo qualche ora è deceduto. Sul posto la Polizia Locale di Taranto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

