Taranto: schianto tra due auto, un uomo in codice rosso

Due feriti, di cui uno in codice rosso: è il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella serata di lunedì 21 agosto a Talsano, quartiere di Taranto. Due auto, una Peugeot e una Toyota Yaris, si sono schiantate all’incrocio di via Guarini: ad avere la peggio un uomo anziano alla guida della Yaris, trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata. A bordo della Peugeot viaggiavano padre e figlio, quest’ultimo ferito a una gamba. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Taranto, per i rilievi, e due ambulanza del 118. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso)

