Mola: Tenta di uccidere vicino durante lite, arrestato

Un 70enne è stato arrestato dai Carabinieri per aver tentato di uccidere il suo vicino di casa. L’episodio è avvenuto a Mola di Bari lo scorso 23 luglio, ma è stato reso noto soltanto oggi, martedì 22 agosto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 70enne ha minacciato il vicino dicendogli “è arrivata la tua ora”, dopo di che lo ha aggredito con un grande coltello da cucina cercando di colpirlo al busto. La vittima, nel tentativo di difendersi, è rimasta feria alla mano sinistra.

Dopo l’aggressione il 70enne, in evidente stato di alterazione, si è barricato in casa fino all’arrivo dei militari che sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo. Dalle successive indagini è emerso che il 70enne aveva avuto una condotta aggressiva anche in altre occasioni evidenziando la sua elevata pericolosità sociale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp