Taranto: Colpo di sonno, Punto travolge due auto in sosta

Un colpo di sonno e la spaventosa carambola su due auto parcheggiate. È successo a Taranto, in via Campania, all’alba di martedì 22 agosto: alla guida di una Fiat Punto grigia, una ragazza, che viaggiava con un’amica, ha avuto un colpo di sonno. L’auto che guidava, pare a velocità sostenuta, è andata a sbattere violentemente sulla parte posteriore di un’Honda (di appena un mese) trascinandola per una ventina di metri fin quando non ha terminato la sua corsa su un’altra Punto in sosta. Nonostante il violento impatto, nessuno è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri per i rilievi. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso)

