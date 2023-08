Vasco Rossi ‘gioca’ con le meduse del mare di Taranto

L’estate tarantina, pugliese in generale, è stata fortemente condizionata dalla presenza in mare delle meduse. Per quanto alcune specie non siano urticanti, molti bagnanti hanno spesso timore e titubanza entrando in acqua. Ma c’è chi è riuscito a cogliere il lato positivo di questo “problema”, giocandoci anche.

È il caso di Vasco Rossi, che da anni preferisce le acque cristalline di Castellaneta Marina (Taranto), di cui è anche cittadino onorario. Il Komandante ha pubblicato un video su Tik Tok che lo ritrae mentre “gioca” con una medusa, l’esombrella, innocua per l’uomo, accarezzandola e palleggiandoci con estrema cura.

Sulle note di “Una splendida giornata” (non poteva essere altrimenti), Vasco scrive: “Incontri ravvicinati del terzo tipo. Ieri ho giocato un po’ con le meduse… ho imparato ad accarezzarle senza farci del male e … ora vado a camminare…sulle acque!”.