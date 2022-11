Condividi su...



TARANTO – Dichiarare il “San Brunone” cimitero monumentale, è l’appello lanciato da Carmine Carlucci del Comitato per la qualità della vita di Taranto. Annunciate inoltre le iniziative per commemorare i caduti della strage di Nassiriya e della Notte di Taranto. Infine un invito ai tarantini, per commemorare le vittime della notte di Taranto del 1943, accendere una luce alla finestra, alle 19 dell’undici novembre.