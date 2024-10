Taranto, rapporto tra padre e figlio: asse portante del nuovo calendario storico dei Carabinieri

TARANTO – “I giovani sono il nostro futuro e sono al centro del nostro operare”, e’ di natura sociale il messaggio dei Carabinieri per il 2025. Presentato anche a Taranto il tradizionale calendario storico dell’Arma. Nella sede del Comando Provinciale il comandante Antonio Marinucci ha illustrato i temi portanti del 2025 dello storico calendario: in primo piano il rapporto generale tra padri e figli, brevi storie attraverso le quali sono messi a fuoco tutti i punti di comunicazione: “Magari scoprirai che siamo meno lontani di quanto sembriamo” questo uno dei tanti passaggi delle 12 tavole, accorciare le distanze tra le generazioni come elemento essenziale del concetto di famiglia.

Tutto può collegarsi a questa filosofia di vita, anche nei rapporti di lavoro o di altro genere, un messaggio importante che trova ampio spazio nella vita di tutti i giorni, da qui si innesca una serie di circostanze che conducono al ruolo del Carabiniere. Nella tavola del mese di aprile ad esempio si parla della sicurezza stradale, a maggio il drammatico fenomeno del cyberbullismo, la nuova frontiera del crimine, soprattutto tra i più giovani. Ma anche l’antico ma sempre attuale problema della droga, le sostanze stupefacenti sintetiche che sono facilmente reperibili e su questo l’impegno dei Carabinieri per fronteggiare lo spaccio è quotidiano. Trova spazio anche un altro tema attualissimo, la tutela dell’ambiente. Infine ma non per ultimo, il grave problema della solitudine dei giovani “sempre connessi”, dialogare sui social significa essere soli anche se circondati da gente, un tema nuovo sul quale è importante soffermarsi: “Questo è il segnale che vogliamo dare ai nostri ragazzi” ha concluso il Colonnello Marinucci.

Un calendario dunque che punta l’attenzione sui giovani e sul loro futuro, evidenzia le responsabilità dei genitori e degli adulti in generale: dialogare di più e avvicinarsi senza reticenze alle nuove generazioni.

Insomma la mission dei militari dell’Arma è anche quella di esserci nelle maglie sempre più strette dell’attuale tessuto sociale.



