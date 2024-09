Taranto, quartiere Salinella tra strade dissestate e degrado

“Negli ultimi trenta giorni, si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei cittadini del rione Salinella, evidenziando una serie di criticità che affliggono il quartiere. La situazione descritta è quella di un’area abbandonata a se stessa. Le principali problematiche riguardano soprattutto la zona mercatale: strade dissestate che rendono il transito pedonale complicato e pericoloso; marciapiedi sconnessi e invasi dalla vegetazione spontanea, conseguenza dell’incuria di chi dovrebbe invece garantirne il decoro e l’igiene; totale assenza di strutture o sistemi a supporto delle persone con disabilità; mancanza di bagni pubblici, resi inaccessibili dalla scarsa manutenzione; tombini ceduti nelle vicinanze del mercato, da cui fuoriescono ratti e blatte. Questa situazione rappresenta una chiara emergenza in termini di igiene e sicurezza, compromettendo non solo la vita sociale dei residenti, in particolare dei più vulnerabili, ma anche l’attività dei commercianti locali”. Lo riferisce in una nota Nicola Raffo, delegato problematiche abitative della segreteria cittadina del Partito Democratico di Taranto.

”Il Comitato Circoscrizionale Salinella e la segreteria cittadina del PD hanno più volte cercato un dialogo con l’amministrazione comunale. Oggi si fanno nuovamente portavoce del malcontento dei residenti, dei commercianti e degli operatori ambulanti del mercato. Nonostante la prima segnalazione risalga all’8 luglio scorso, non è ancora arrivata alcuna risposta. Il silenzio e l’inerzia delle istituzioni locali sono ormai inaccettabili. Per questo motivo, si richiede con urgenza un incontro con il Comune, in particolare con il sindaco Melucci e l’assessore di riferimento, per discutere delle gravi mancanze e promuovere un programma di interventi mirati a garantire una vivibilità dignitosa ai cittadini. Sulla questione saranno coinvolti anche i consiglieri comunali del PD di Taranto”, conclude Nicola Raffo.

