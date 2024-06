Taranto: ‘Presentata mozione per ripristino biglietto corsa semplice’

“Il 27 maggio scorso, il consiglio comunale ha approvato, con 15 voti favorevoli e 2 astensioni, la modifica al contratto di servizio di Kyma Mobilità e l’introduzione di un nuovo tariffario, che prevede l’abrogazione del biglietto di corsa semplice al costo di 1,00 €. Questa decisione ha suscitato diverse proteste tra i cittadini, che hanno segnalato un aumento del 30% dei costi per chi utilizzava il biglietto di corsa semplice”. Lo scrive in una nota Francesco Battista, consigliere comunale di Taranto e segretario cittadino della Lega.

”In particolare, chi utilizza l’autobus per un tempo superiore ai 90 minuti tra andata e ritorno, prima spendeva 2,00 euro per due biglietti di corsa semplice, mentre ora è costretto a pagare 2,60 euro per lo stesso servizio. In risposta a questa situazione, è stata presentata una mozione che impegna il sindaco e la giunta a ripristinare il biglietto di corsa semplice, offrendo ai cittadini la possibilità di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze”, conclude Battista.

