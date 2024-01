Taranto-Picerno 1-1: Murano risponde a Romano, ma Merelli è super

Il Taranto sfata il tabù dei rigori, ma non basta per superare il Picerno nel big match della 21a Giornata. Finisce 1-1, anche se i lucani devono ringraziare Merelli, che a una manciata di minuti dal 90’ ha sbarrato la strada a Orlando, lesto a rubare un pallone ad Allegretto in area, ma a divorarsi il 2-1. Finisce pari quindi. Dopo un primo tempo combattuto, ma avaro di emozioni, la gara si è infiammata nella ripresa. Taranto in vantaggio al 59’ con un rigore trasformato da Romano e concesso per un fallo su Bifulco. Dieci minuti più tardi il pareggio di Murano: l’ex è stato bravo a sfruttare di testa un perfetto cross di Guerra dalla sinistra. Il bomber del Girone C salta più in alto di Riggio firma il pari e il suo quindicesimo gol stagionale.

LA CRONACA

⏱️ 94’+1‘ Finita.

🟥🟦 90’+1’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Kondaj per Panico.

⏱️ 90’ Sono 4 i minuti di recupero.

🔴🔵 90’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, Novella prende il posto di Vitali.

🟥🟦 87’ Bifulco penetra in area, serie di finte, conclusione deviata da Gilli.

🟥🟦 83’ Il Taranto si divora il raddoppio: Orlando ruba palla in area ad Allegretto, tutto solo davanti a Merelli gli spara addosso, sulla ribattuta la palla arriva dall’altra parte a Bifulco, che conclude sull’esterno della rete. Incredibile occasione per i padroni di casa.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Picerno, Graziani per Maiorino.

🟥🟦 81’ Sulla punizione di Zonta, dalla destra, Riggio colpisce di testa senza inquadrare la porta.

🔴🔵 80’ Ammonito 🟨 Guerra per gioco falloso su Orlando.

🟥🟦 79’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, finisce la partita di Kanoute, non brillante come al solito, dentro Samele.

🟥🟦 74’ Taranto a un passo dal raddoppio: sulla punizione di Zonta dalla sinistra, Riggio colpisce di testa, Gilli è provvidenziale e salva sulla linea. L‘azione continua, la palla arriva a Bifulco, che calcia in porta, ma debolmente permettendo a Merelli di bloccare a terra.

🟥🟦 70’ Ammonito 🟨 Ferrara per gioco falloso. Diffidato, sarà squalificato.

🔴🔵 69’ GOL DEL PICERNO: ⚽️ Murano! Il bomber del Girone C punisce anche il Taranto: perfetto cross di Guerra dalla sinistra, colpo di testa dell’attaccante lucano che sovrasta Riggio e batte Vannucchi.

🟥🟦 67’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambia anche il Taranto: Zonta rileva Antonio Romano, autore dell’unico gol finora.

🔴🔵 64’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio per il Picerno: Pitarresi e Santarcangelo per Ciko e Ceccarelli.

🟥🟦 59’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Romano! Dagli uni dici metri, il numero 7 rossoblu, specialista, non sbaglia battendo Merelli. Primo rigore segnato in stagione dopo i 3 sbagliati.

🟥🟦 58‘ RIGORE PER IL TARANTO: incursione di Bifulco in area, che viene steso e per Crezzini non ci sono dubbi indicando subito il dischetto.

🟥🟦 56’ Conclusione dalla lunga distanza di Antonini, Merelli è attento e blocca.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio nel Taranto: Fabbro resta negli spogliatoi, al suo posto Orlando.

⏱️ 46‘ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+2’ Si chiude una prima frazione molto combattuta, ma bloccata e decisamente avara di emozioni. Per ora, risultato giusto.

🟥🟦 45’+1’ Ammonito 🟨 Antonini per gioco falloso su Maiorino.

⏱️ 45’ Due minuti di recupero.

🟥🟦 23’ Ammonito 🟨 Kanoute per una protesta plateale nei confronti dell’arbitro, che non ha gradito.

🟥🟦 9’ Primo acuto del Taranto: cross di Kanoute dalla destra, Fabbro colpisce di testa in area, ma non trova la porta.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 TARANTO-🔴🔵 PICERNO 1-1

⚽️ RETI: 59’ rigore Romano (T), 69’ Murano (P)

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Panico (90’+1’ Kondaj), Romano (67’ Zonta), Calvano Ferrara; Kanoute (79’ Samele), Fabbro (46’ Orlando), Bifulco. Panchina: Loliva, Costantino, Enrici, Papaserio, Fiorani, Travaglini, Capone. All. Capuano.

🔴🔵 PICERNO 4231: Merelli; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Ciko (64’ Pitarresi); Ceccarelli (64’ Santarcangelo), Maiorino (83’ Graziani), Vitali (90’ Novella); Murano. Panchina: Esposito, Summa, Garcia, Albertini, Biasol, Savarese, Albadoro. All. Longo.

🟡 ARBITRO: Valerio Crezzini di Siena. Assistenti: Michele Piatti di Como ed Elia Tini Brunozzi di Foligno. Quarto ufficiale: Antonio Di Reda di Molfetta.

🟨 AMMONITI: Kanoute, Antonini, Ferrara (T); Guerra (P).

📌 NOTE: recuperi 2’/4’. Angoli 1-1

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp