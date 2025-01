Taranto, parte la trasformazione dell’ex Yard Belleli in polo industriale

Con l’inizio del 2025 prende il via un progetto cruciale per la rigenerazione del porto di Taranto: la messa in sicurezza permanente e la riconversione industriale del sito ex “Yard Belleli”. Nel dicembre scorso si è conclusa la procedura di affidamento dei lavori, aggiudicati per un importo di oltre 135 milioni di euro al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) guidato da ICM S.p.A. e composto da Fincantieri Infrastructure, Eni Rewind, Semataf e altre società. Il progetto è finanziato con fondi della Regione Puglia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSP).

Un percorso lungo e strategico

Il percorso è stato avviato nel 2020 con un incarico alla società Sogesid, che ha portato avanti la messa in sicurezza della falda dell’area situata nel Sito di Interesse Nazionale di Taranto. Successivamente, il progetto è stato inserito in un Accordo di Programma sottoscritto nel 2022, mirato alla bonifica e riconversione industriale dell’area, inizialmente destinata al Gruppo Ferretti. Dopo il recesso del gruppo, la Società Cantieri di Puglia ha avanzato istanza per il subentro, ora in fase di valutazione.

Il progetto ha ricevuto l’approvazione definitiva a settembre 2023, con un decreto congiunto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La procedura di gara, avviata poco dopo, si è conclusa con l’assegnazione al RTI, consentendo l’avvio della progettazione esecutiva e, a breve, dei lavori di bonifica e riqualificazione.

Obiettivi e impatto economico

L’intervento punta a trasformare l’ex Yard Belleli in un polo industriale e commerciale, dotando il porto di spazi e infrastrutture per nuove attività produttive, tra cui lo sviluppo di un hub per l’eolico off-shore. Si tratta di un passo decisivo per diversificare l’economia tarantina e ridurre la dipendenza dall’industria dell’acciaio.

“Questo progetto rappresenta un intervento fondamentale per il porto e per la città di Taranto,” ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “La bonifica e riqualificazione dell’area creeranno nuove opportunità produttive e favoriranno la diversificazione economica.”

Anche Sergio Prete, presidente dell’AdSP del Mar Ionio, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “La riqualificazione dell’ex Yard Belleli è un’opportunità per sviluppare un nuovo polo industriale, stimolando la crescita economica e occupazionale a beneficio del territorio.”

Il completamento delle opere segna dunque una nuova fase per il porto di Taranto, con prospettive di rilancio economico e industriale per l’intera comunità ionica.

