Taranto, operazione contro immigrazione clandestina

La Polizia ha condotto un’importante operazione di contrasto all’immigrazione clandestina su tutto il territorio nazionale. Nella provincia di Taranto sono stati organizzati accurati servizi di controllo volti al rintracciamento di cittadini stranieri in posizione irregolare.

L’operazione, denominata “Oscar 5”, ha coinvolto il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Squadra Volante, partendo dall’analisi delle dichiarazioni di ospitalità presentate in Questura negli ultimi mesi. L’operazione si è concentrata anche sul controllo dei provvedimenti di rigetto per la concessione dei permessi di soggiorno e sul monitoraggio dell’inosservanza dei termini concessi per l’espulsione mediante partenza volontaria.

Nel corso dell’intera operazione, sono stati controllati 66 cittadini extracomunitari nella provincia di Taranto. Tra questi, un 38enne albanese, residente a Grottaglie, già destinatario di un rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno a causa dei suoi numerosi precedenti penali, tra cui uno per maltrattamenti in famiglia risalente allo scorso anno, è stato rimpatriato con accompagnamento alla frontiera.

Ad altri due cittadini marocchini, di 28 e 25 anni, ai quali era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno, è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Infine, a una donna di origine ucraina, il cui permesso di soggiorno era scaduto, è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale. La donna ha ottemperato all’ordine facendo ritorno nel suo paese d’origine con un volo di linea.

