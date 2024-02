Taranto, Morselli ai lavoratori Ilva: “Dobbiamo essere tutti dalla stessa parte” (Video)

TARANTO – “Sta producendo” ma “non venite a

lavorare”. Cosi’ ha dichiarato l’amministratore delegato di

Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, a proposito del siderurgico

di Taranto e della protesta degli operai dell’indotto,

fermandosi questa mattina a parlare, all’esterno della

portineria imprese della fabbrica, con un gruppo di lavoratori.

Le imprese appaltatrici, infatti, non essendo pagate dall’ex

Ilva per i lavori svolti, sono ferme da diversi giorni. “Lo

stabilimento va avanti? Deve andare avanti? O dobbiamo

fermarlo?”. Sono alcune delle domande avanzate all’ad Morselli

dagli operai. E alla risposta dell’ad che la fabbrica sta

producendo, un operaio ha replicato: “Al minimo storico. Io

lavoro qui da tanti anni”. E un altro dipendente delle imprese

ha aggiunto rivolgendosi alla Morselli: “Dottoressa, le aziende

le vogliamo salvare?” “Lo stabilimento e’ al minimo storico

anche perche’ ci manca il vostro lavoro. Non e’ al minimo

storico perche’ vogliamo chiudere. Non vogliamo chiudere” ha

dichiarato l’ad. “Ma siamo stati costretti, se non ci pagano,

cosa andiamo a fare?” ha ribattuto un lavoratore a proposito

delle attivita’ ferme. E ancora: “Con questa produzione non

andiamo da nessuna parte”. “Non lo vogliamo chiudere, ma per non

chiuderlo dobbiamo essere tutti dalla stessa parte” ha rilevato

ancora Morselli. E agli operai che chiedevano insistentemente se

si vogliono salvare le imprese dell’indotto, Morselli ha

risposto di si’, altrimenti, ha sottolineato, “non salviamo

nemmeno la fabbrica. Nessuno si salva da solo”. “Non possiamo

stare nel limbo” hanno detto gli operai e l’amministratore

delegato ha replicato: “Credo che avete portato a casa un sacco

di cose mai avute prima”. “Possiamo diventare disoccupati a 60

anni” ha ribattuto quindi un lavoratore, “ma io non vorrei” gli

ha risposto l’ad. “Io sono sicura che questo non accadra’, ma

soprattutto bisogna riflettere sulle cose che avete ottenuto.

Non avete fatto male – ha proseguito l’ad a proposito

dell’indotto -, ci sono pero’ delle questioni che stanno sopra

voi e anche sopra noi. Queste questioni stanno su dei tavolo

molto importanti. Dobbiamo aspettare che questi tavoli trovino

una via d’uscita. Se il problema fosse fra tutte le vostre

aziende e l’acciaieria, l’avremmo risolto. In un qualche modo ma

l’avremmo risolto. Il problema sta sopra le nostre teste. E’ un

problema molto importante, molto grande. E abbiamo persone che

devono darci loro la soluzione. Anche noi come acciaieria

speriamo che si trovi una strada comune. L’acciaieria non ce

l’ha con voi e voi non ce l’avete con noi. Siamo la stessa cosa.

Non c’e’ una contrapposizione”.





