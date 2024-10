Taranto, lutto per la politica cittadina. E’ morto Massimo Battista

TARANTO – Giornata di lutto per la politica tarantina. Dopo una lunga malattia si è spento il consigliere comunale Massimo Battista, eletto con una Città per Cambiare.

Da tempo stava combattendo con coraggio contro un male incurabile, sottoponendosi anche a terapie sperimentali di cui raccontava i progressi attraverso la sua pagina social.

In segno di lutto tutte le attività delle Commissioni del Comune di Taranto sono state sospese. Per identica forma di rispetto il consigliere Gianni Liviano ha annullato una conferenza in programma stamattina.

+++ IN AGGIORNAMENTO

