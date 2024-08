Taranto, intesa con l’Avellino: Enrici in Irpinia, Varela rossoblu

Sarà domani, giovedì 29 agosto, il giorno di Patrick Enrici all’Avellino. Il difensore classe 2001, arrivato a Taranto la scorsa estate, si trasferirà in Irpinia a titolo definitivo. Percorso inverso, invece, per Lores Varela, attaccante esterno destro di 33 anni, che approderà in riva allo Jonio. Dopo qualche tentennamento, l’uruguaiano sembra essersi convinto ad accettare la corte del dg Fabrizio Lucchesi: atterrerà proprio domani in Puglia per poi legarsi al club rossoblu.

