Taranto, chiusi Sergio Contessa e Mariano Guarracino

Sergio Contessa, centrocampista di 34 anni, e Mariano Guarracino, attaccante esterno classe 2002, sono praticamente due calciatori del Taranto. Entrambi hanno raggiunto l’accordo economico con il club rossoblu, anche se Contessa è atteso in riva allo nella giornata di giovedì 29 agosto per sistemare gli ultimi dettagli. Che poi proprio dettagli non sono dal momento che si dovrà capire se firmerà un contratto annuale o pluriennale. In ogni caso, dovrebbero essere a disposizione di Gautieri per la sfida casalinga con il Latina di venerdì 30 agosto.

