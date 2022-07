Taranto: Incidente stradale, un morto e un ferito grave

Un’altra vittima della strada a Taranto. Nella serata di giovedì 14 luglio, intorno alle 22.00, un ragazzo di 28 anni, residente a Monteparano, è morto in seguito a un incidente stradale. Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat Punto in compagnia di un amico, quando, per cause in fase di accertamento, la vettura si è ribaltata in via Alberto Sordi. Nell’impatto, il 28enne è morto sul colpo, mentre l’altro ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale SS Annunziata. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.