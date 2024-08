Taranto, incidente mortale nella notte. Motociclista si schianta contro guard rail

TARANTO – Incidente mortale nella notte a Taranto. Due motociclisti che viaggiavano sullo stesso veicolo si sono schiantati contro un guard rail della Circummarpiccolo mentre tornavano a Monteiasi dopo una serata con amici.

Per ragioni da accertare entrambi sarebbero finiti contro il guard rail dopo aver affrontato una curva: ad avere la peggio Angelo Esposito 48enne, grottagliese di nascita e residente a Monteiasi. Ricoverato in codice rosso, invece, l’altro centauro.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi relativi alle cause dell’incidente e gli uomini del 118.

+++ IN AGGIORNAMENTO

