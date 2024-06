Taranto, incidente al Tamburi: codice rosso

TARANTO – Non corre pericolo di vita, ma ha riportato gravi ferite a caviglia e coscia, un centauro che è entrato in collisione con un’auto questa sera. L’uomo percorreva via Orsini, a Taranto, quando lo scontro è avvenuto. È successo poco dopo le 23.00 nella via principale del quartiere Tamburi. Anche il conducente della Renault Twingo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per alcuni accertamenti in seguito al trauma cranico. Stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro stradale i carabinieri del Comando provinciale di Taranto.

