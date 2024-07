Taranto, improvvise raffiche di vento: danni e disagi

TARANTO – Improvvise raffiche di vento a Taranto, non sono mancati danni e disagi per i cittadini, come si evince dalle immagini in evidenza. Il forte vento, soprattutto nelle zone più esposte, ha sradicato tende dai balconi e abbattuto tebelloni pubblicitari. Stando a quanto si è appreso non ci sono state conseguenze per le persone. Numerose le richieste di intervento giunte al centralino dei Vigili del Fuoco del capoluogo ionico, intervenuti in Viale Virgilio nei pressi della sede dell’acquedotto pugliese per la caduta di alcuni calcinacci.



Nella foto sotto le tende esterne divelte su alcuni balconi

