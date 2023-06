Taranto: GdF sequestra 1,5 milioni di prodotti pericolosi

La Guardia di finanza di Taranto ha sequestrato oltre un milione e 500 mila prodotti tra cosmetici privi delle prescritte etichette di sicurezza, nonché bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare, privi delle informazioni previste dal Codice del Consumo.

I controlli sono stati compiuti in tre esercizi commerciali a contrasto della vendita al pubblico di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. A conclusione degli approfondimenti investigativi, i titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati all’autorità amministrativa.

Le indagini ora sono finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti dalle condotte illecite.

