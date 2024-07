Taranto, futuro lavoratori Green Passage: incontro Comune-Cobas

Il futuro del personale che, fino allo scorso aprile, è stato impegnato nel progetto “Green Passage” è stato l’argomento principale dell’incontro tenuto mercoledì 10 luglio presso la sede dell’Assessorato alle Società Partecipate. Presenti all’incontro l’assessore Michele Mazzariello, il Direttore Generale di Kyma Servizi Spa Gianfranco Favia, il dirigente Francesco Murianni e i rappresentanti dell’Organizzazione Sindacale Cobas, tra cui il coordinatore provinciale Salvatore Stasi e i delegati aziendali Mariella Palmieri e Giuseppe Conte.

Durante la riunione, l’Amministrazione ha esaminato l’attuale contesto lavorativo e ha fatto riferimento agli strumenti di sviluppo territoriale che verranno implementati nel nuovo ciclo di programmazione delle politiche di coesione europee e nazionali. L’attenzione si è poi focalizzata sull’intervento “Green Belt”, parte del Programma Nazionale Just Transition Fund 2021/2027, che potrebbe rappresentare una soluzione per il reimpiego dei lavoratori del “Green Passage”. Le procedure di selezione dei progetti da finanziare saranno gestite dalla Regione Puglia, designata come Organismo Intermedio dall’Autorità di Gestione.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione e cordialità, con l’impegno di riprendere le interlocuzioni e aggiornare i lavori nel mese di settembre.

A margine dell’incontro, l’assessore Mazzariello ha espresso rammarico per l’assenza delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL, che pur formalmente invitate non hanno partecipato, perdendo l’occasione di instaurare un dialogo costruttivo per trovare soluzioni a favore dei numerosi lavoratori coinvolti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author