Taranto: Fugge con l’auto per evitare controllo, denunciato

Durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante di Taranto hanno notato un’auto parcheggiata in una strada isolata nella borgata di Talsano. Ipotizzando che il conducente potesse trovarsi in difficoltà, si sono avvicinati. Nel frattempo, l’auto ha cominciato a muoversi dandosi alla fuga nonostante l’alt intimato al conducente, che ha ignorato le segnalazioni proseguendo la sua corsa inseguito dalla pattuglia. Nel tentativo di seminare l’auto della Polizia, l’uomo ha proseguito la corsa a velocità sostenuta mettendo in pericolo anche l’incolumità dei pedoni e degli altri conducenti.

Approfittando dell’assenza di altre vetture sulla strada, la volante è riuscita a superare l’auto inseguita rallentandone e bloccandone la corsa. L’uomo non ha voluto fornire spiegazioni in merito al suo comportamento, negando addirittura di aver guidato a forte velocità.

Condotto nella questura di Taranto per accertamenti, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato.

