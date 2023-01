Il Comandante Donato Zacheo presidente di As.Com. – Salento, l’Associazione dei Comandanti e degli Ufficiali della Polizia Locale della Provincia di Lecce, si congratula con la Comandante della Polizia Locale di Collepasso Maria Grazia Esposito che ieri, poco dopo mezzogiorno, ha sventato una rapina ad opera di due malviventi armati di coltello.

“È con grande orgoglio – dichiara il Comandante Zacheo – che, a nome di tutta la categoria, esprimo i miei più vivi complimenti alla Comandante Maria Grazia Esposito che, con grande intuito, la necessaria tempestività e uno straordinario coraggio, è riuscita a mettere in fuga due rapinatori armati in azione nel centro di Collepasso.

Un risultato brillante che esalta il ruolo di polizia di prossimità della polizia locale, che la collega ha saputo interpretare nel modo migliore, dimostrando qualità non comuni e un senso del dovere encomiabile.

Ed invero, anche in passato, la Comandante Esposito si è guadagnata gli onori della cronaca per interventi di particolare rilevanza al servizio e a tutela della sua comunità, ultimo il salvataggio dell’anziana signora per il quale le è stato consegnato l’encomio durante la celebrazione di San Sebastiano lo scorso 20 gennaio.

A lei va il nostro ringraziamento e gli auguri di una pronta guarigione dalle lesioni subite durante la colluttazione con i malviventi.”

