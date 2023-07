Taranto, fuga di gas in Città Vecchia. Case evacuate e paura

TARANTO – Ore di grande paura a Taranto. Evacuata la Città vecchia nel primo pomeriggio di oggi martedì 25 luglio per una fuga di gas.

Secondo una prima ricostruzione si sarebbe verificato un problema tecnico nei lavori riguardanti la rete gas in una cantierizzazione all’altezza della discesa Vasto. Un problema di pressione avrebbe causato una dispersione di gas in molte case del Borgo Antico: in alcune si sarebbe sviluppato il fuoco e una persona sarebbe rimasta ferita. Si è resa così necessaria l’evacuazione momentanea delle abitazioni di un centinaio di famiglie e il blocco della circolazione sui due ponti che conducono all’Isola, il Ponte di Pietra e il Ponte Girevole. La Città Vecchia è rimasta così isolata.

Sul posto sono intervenuti prontamente Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. La circolazione è ripresa intorno alle 16.30 dopo la risoluzione del guasto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp