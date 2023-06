Taranto, ex Ilva: nuovo esame congiunto su richiesta Cigs

TARANTO – È arrivata dal Ministero del Lavoro la convocazione di un nuovo incontro in modalità videoconferenza per giovedì 15 giugno, alle ore 14.00 per proseguire l’esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga, avanzata da Acciaierie d’Italia a partire dal 20 giugno, per un numero massimo di 2.500 lavoratori dello stabilimento tarantino, e per la durata di un anno.

Il confronto riprende dopo il nulla di fatto, di martedì 13 giugno , quando i sindacati hanno contestato la gestione degli ammortizzatori sociali da parte dell’azienda.

Alla riunione, sono invitati i rappresentanti di Acciaierie d’Italia, e dei sindacati Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl metalmeccanici , Fismic, Cisal.

Laura Milano

