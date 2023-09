Taranto: Ermal Meta chiude il quarto MediTa Festival

Domenica 10 settembre, alle 21.00, sulla Rotonda del Lungomare Vittorio Emanuele III chiude la quarta edizione del MediTa con il concerto di Ermal Meta con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano.

Terzo e ultimo evento all’interno del “Festival della Cultura mediterranea” in programma a Taranto. Terza e ultima delle tre produzioni della rassegna promossa dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto. Come chiudere l’estate tarantina in bellezza, con un altro concerto a sensazione nel quale, unico festival in Italia, un’orchestra sinfonica accompagna artisti di spicco del panorama rock e pop.

La partenza del MediTa è stata affidata a Clementino (giovedì 7), cui ha fatto seguito Noemi (sabato 9), per concludere con il concerto di Ermal Meta (domenica 10). Sorpresa, intanto, con i Vega 80 (venerdì 8), spettacolo dance aperto a tutti.

Artisti di alto livello accompagnati dall’Orchestra della Magna Grecia per una rassegna unica nel suo genere che ha luogo sulla Rotonda del Lungomare, scenario straordinario che il sindaco Melucci e Fabbiano Marti, assessore allo spettacolo e alle politiche giovanili, hanno voluto mettere a disposizione di concittadini e turisti a conclusione di una già importante programmazione estiva.

«Un MediTa che cresce di anno in anno – dichiara Marti –: oltre ai nomi di grande richiamo, presenta anche un gruppo del nostro territorio, i Vega 80, selezionato mediante bando lanciato dall’sssessorato da me rappresentato. Spettacolo con ingresso libero per dar modo ai cittadini di partecipare agli eventi estivi in programma in città. Inutile ribadire quanto anche il MediTa stia contribuendo in questi anni a fare di Taranto la capitale dei Festival, un titolo che ormai ci riconoscono in tanti».

Nato a Fier, in Albania, Ermal Meta partecipa al Festival di Sanremo con il gruppo musicale Ameba 4. Nel 2007, Meta fonda a Bari il gruppo La Fame di Camilla, con cui realizza tre album in studio. Scrive brani per molti interpreti italiani: Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Red Canzian, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Marco Mengoni.

Nel 2015 Meta prende parte a Sanremo Giovani e pubblica il primo album in studio, “Umano”. Nel 2017 prende parte al sessantasettesimo Festival di Sanremo nella sezione “Big” pubblicando il suo secondo album con lo stesso titolo del brano: “Vietato morire” vincendo il “Premio della Critica Mia Martini”. Altro riconoscimento: il premio “Best Italian Act” agli MTV Europe Music Awards 2017

Sanremo 2018, Meta presenta “Non mi avete fatto niente” in coppia con Fabrizio Moro. Vince la manifestazione e viene designato come rappresentante dell’Italia all’“Eurovision Song Contest 2018” a Lisbona. Pubblica l’album “Non abbiamo armi”, cui fa seguito nel 2021 il suo quarto album: “Tribù urbana”.

Nel 2022 pubblica il libro “Domani e per sempre”, ambientato in Albania durante la Seconda guerra mondiale. Anche questa attitudine del giovane artista di origine albanese viene premiata con un grande successo.

