TARANTO – Il nuovo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto, progettato da Gabetti Group ed Esperia Investor, che si avvarranno di investitori, sarà completamente ristrutturato e avrà 16.500 posti a sedere. L‘impianto sarà estremamente innovativo, interamente coperto e disporrà di un centro convegni, un albergo business di 80 metri di altezza, un centro benessere con palestra, oltre a ristoranti, bar e servizi per accogliere le famiglie. Si tratta, al momento, del progetto più completo del Sud Italia e dovrà essere pronto entro il 13 giugno 2026, quando prenderanno il via i Giochi del Mediterraneo 2026.

I DETTAGLI

– UEFA 4

– Unico anello con 16.500 posti a sedere, 1.200 per il settore ospiti (aumentabili)

– Tribuna con hospitality e sky box

– Gradinata da 4.000 posti a sedere

– Spazi per disabili in ogni settore

– Spazi per scuole calcio

– Ospiterà vari eventi oltre al calcio

– Ristorante, bar e aree break

– Asilo nido

– Centro congressi polifunzionale per ospitare fiere ed esposizioni di 3200 metri quadrati

– Centro medicina dello sport

– Aree coworking