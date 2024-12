Taranto, durante i festeggiamenti spunta una pistola

TARANTO – Un grave episodio è avvenuto allo scoccare della mezzanotte in centro a Taranto. Un uomo ha esploso un paio di colpi di pistola in aria in Via Cesare Battisti, durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. La notizia si è diffusa attraverso i social network sulla pagina “Taranto e’ lui”.

L’arma impugnata dall’uomo protagonista di questo gesto deprecabile, potrebbe essere una pistola a salve, non risultano persone ferite.

