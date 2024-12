Taranto, paura per un incendio in uno stabile

Taranto – Paura in uno stabile in via Pola a Taranto a causa di un incendio divampato in un appartamento. A prendere fuoco un materasso, il rogo si è verificato in vano al piano terra, prima della mezzanotte. Il tempestivo intervento dei Vigili de fuoco ha evitato il peggio, si stanno appurando le cause che hanno provocato il rogo, non ci sono state conseguenze per le persone.

Foto e video Francesco Manfuso



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author