Taranto: Diversi ballottaggi per Capuano

TARANTO – Taranto allo spartiacque decisivo. Le due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Sorrento sembravano aver ridimensionato i piani dei rossoblù ai quali, però, è stato sufficiente superare il Brindisi per portarsi nuovamente a ridosso dell’altissima classifica. Lunedì, allo Iacovone, arriva la Casertana: vincere spalancherebbe scenari quasi inimmaginabili alla vigilia del campionato.

Perciò, nessun tatticismo all’orizzonte: Capuano è pronto a scendere in campo con il miglior undici possibile senza tenere conto delle possibili defezioni. Riggio e soprattutto Cianci sono diffidati, ma saranno presenti regolarmente. Si va verso la conferma in blocco dell’undici che ha avuto la meglio sui biancazzurri di Danucci: ballottaggio Luciani-De Santis pronto a risolversi a favore del primo, così come Zonta è favorito su Romano e Orlando su Fabbro.

Formazione di spessore quella ospite, tra l’altro in serie utile da sei partite nelle quali sono giunte cinque vittorie e un pareggio. Partita speciale per alcuni interpreti campani: Sciacca è il recente ex di turno, mentre in avanti spicca Taurino, tarantino doc, che al “suo” Taranto ha già fatto male nel 2021 quando militava nel Bitonto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp