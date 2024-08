Taranto, da giovedì 8 agosto riprendono i collegamenti con l’isola di San Pietro

TARANTO – Tornano alla normalità i collegamenti estivi da e per le isole Cheradi. Da giovedì 8 agosto riprendono le corse per l’Isola San Pietro delle motonavi di Kyma Mobilità. La Marina Militare ha comunicato che per quella data sarà riaperto al pubblico lo stabilimento elioterapeutico che, domenica scorsa 4 agosto, aveva subito danni a causa del maltempo, una tromba d’aria che aveva devastato lo stabilimento balneare abbattendo numerosi alberi.

Ricordiamo che per i rimborsi degli abbonati e di coloro che avevano acquistato i biglietti per le giornate in cui il servizio era stato soppresso, si procederà come segue:

– per gli abbonamenti del traghetto, il rimborso sarà effettuato c/o l’Ufficio vendite, in Via D’Aquino n.21 a Taranto, proporzionalmente, per le giornate di chiusura dello stabilimento stesso;

– per i biglietti acquistati on-line, il rimborso sarà effettuato d’ufficio da MOONEYGO (GIA’ Mycicero).

– per i biglietti acquistati nelle biglietterie fisiche, il rimborso sarà effettuato su richiesta dei viaggiatori, presso i rivenditori ove è avvenuto l’acquisto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author