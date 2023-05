Taranto: Cede manto stradale in una via del centro (foto)

Paura a Taranto nella tarda mattinata di venerdì 5 maggio. Nella centralissima Via Acclavio (nei pressi della Villa Peripato) il manto stradale ha ceduto creando una vera e propria voragine, profonda poco più di 60 centimetri. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona, che è stata interdetta al traffico.

